Шаров не исключает, что может вернуться в «Трактор»: «Жизнь покажет. Никогда не открещивался от «Трактора», но сейчас я в «Куньлуне»
Александр Шаров не исключает, что вернется в «Трактор» в будущем.
– В будущем еще хотелось бы снова вернуться в «Трактор»?
– Посмотрим. Жизнь покажет. Никогда не открещивался от «Трактора». Всегда готов играть за клуб, но на данный момент я нахожусь в «Куньлуне», и все мысли у меня только об этой команде. Так далеко в будущее не заглядываю.
– Ваш контракт истекает в конце нынешнего сезона – задумывались, что будет дальше? Может быть, «Куньлунь» уже выходил на вас с какими-то переговорами или пока все на паузе до конца сезона?
– Тут же такая обстановка, что клуб всегда может вернуться в Пекин. До конца никто не знает, что и как будет. Думаю, что все разговоры об этом будут позже, – сказал форвард «Куньлуня».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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