Агент Андреянова о контракте с ЦСКА до 2030 года: «Пойдет по стопам Сорокина – докажет здесь, а потом уедет в НХЛ. Желаю Пете выиграть трофей в ближайшие годы»

Дэн Мильштейн заявил, что Петр Андреянов в ЦСКА пойдет по пути Ильи Сорокина.

Ранее 18-летний голкипер, выбранный «Коламбусом» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2025, подписал с армейцами договор до 2030 года.

«Петя решил развиваться в России. Он пойдет по стопам Ильи Сорокина , многие ребята развиваются в России и приезжают в Северную Америку готовыми вратарями, чтобы играть в основной команде.

Думаю, Петя сильно поможет ЦСКА сейчас. Желаю ему в ближайшие годы выиграть трофей с армейцами. Он сначала докажет здесь, а потом уедет в НХЛ», – сказал агент игрока Дэн Мильштейн .

Агент Андреянова о контракте с ЦСКА: «В «Коламбусе» дали понять, что готовы ждать 5 лет, чтобы Петя в будущем помог команде»