Артюхин о возможном уходе Ткачева из «Авангарда»: «Длинные контракты не играют роли – ничего не мешает клубам их расторгать»
Евгений Артюхин заявил, что длинные контракты в КХЛ не имеют значения.
Сегодня стало известно, что «Авангард» расторгнет соглашение с Владимиром Ткачевым. Договор с нападающим был рассчитан до 2030 года.
«Длинные контракты роли не играют. Их спокойно могут расторгнуть.
С одной стороны, для игрока это спокойствие, но ничего не мешает клубам их расторгать», – сказал бывший форвард сборной России Евгений Артюхин.
Агент Ткачева: «У Ги Буше недопонимание с Владимиром. У нас молятся на иностранцев – удивительно, что в отношении российского игрока позволительно такое поведение»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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