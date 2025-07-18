Артюхин о возможном уходе Ткачева из «Авангарда»: «Длинные контракты не играют роли – ничего не мешает клубам их расторгать»

Евгений Артюхин заявил, что длинные контракты в КХЛ не имеют значения.

Сегодня стало известно , что «Авангард» расторгнет соглашение с Владимиром Ткачевым . Договор с нападающим был рассчитан до 2030 года.

«Длинные контракты роли не играют. Их спокойно могут расторгнуть.

С одной стороны, для игрока это спокойствие, но ничего не мешает клубам их расторгать», – сказал бывший форвард сборной России Евгений Артюхин .

Агент Ткачева: «У Ги Буше недопонимание с Владимиром. У нас молятся на иностранцев – удивительно, что в отношении российского игрока позволительно такое поведение»