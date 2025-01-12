Алексей Шевченко: «Шабанов закончил переговоры с «Трактором» по поводу контракта. Поставил точку – он уезжает за океан»
Алексей Шевченко сообщил, что Максим Шабанов продолжит карьеру за океаном.
Срок контракта нападающего с «Трактором» рассчитан до 31 мая 2025 года. В нынешнем сезоне он набрал 41 (17+24) очко в 45 играх.
«Я открою вам тайну: Максим Шабанов закончил переговоры с «Трактором» по поводу будущего контракта, поставил точку – он уезжает за океан.
Плохо, но пусть едет. У нас появятся свои Шабановы.
Посмотрите, в системе «Челмета» какие парни крутые есть, тот же Горбунов, Телегин, Филатов. Вырастут другие», – сказал журналист Алексей Шевченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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