Алексей Шевченко: «Шабанов закончил переговоры с «Трактором» по поводу контракта. Поставил точку – он уезжает за океан»

Алексей Шевченко сообщил, что Максим Шабанов продолжит карьеру за океаном.

Срок контракта нападающего с «Трактором » рассчитан до 31 мая 2025 года. В нынешнем сезоне он набрал 41 (17+24) очко в 45 играх.

«Я открою вам тайну: Максим Шабанов закончил переговоры с «Трактором» по поводу будущего контракта, поставил точку – он уезжает за океан.

Плохо, но пусть едет. У нас появятся свои Шабановы.

Посмотрите, в системе «Челмета » какие парни крутые есть, тот же Горбунов, Телегин, Филатов. Вырастут другие», – сказал журналист Алексей Шевченко .