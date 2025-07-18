«Ак Барс» интересуется Чеховичем. У форварда 36 очков в 47 матчах прошлого сезона за «Витязь» (Metaratings)

«Ак Барс» интересуется Иваном Чеховичем.

По данным Metaratings, 26-летний форвард попал в сферу интересов казанского клуба.

В прошлом сезоне Чехович выступал за «Витязь». На его счету 36 (12+24) очков в 47 матчах при полезности «0».

По ходу карьеры нападающий также играл за «Торпедо» и «Локомотив». Сейчас он является неограниченно свободным агентом.