«Ак Барс» интересуется Чеховичем. У форварда 36 очков в 47 матчах прошлого сезона за «Витязь» (Metaratings)
«Ак Барс» интересуется Иваном Чеховичем.
По данным Metaratings, 26-летний форвард попал в сферу интересов казанского клуба.
В прошлом сезоне Чехович выступал за «Витязь». На его счету 36 (12+24) очков в 47 матчах при полезности «0».
По ходу карьеры нападающий также играл за «Торпедо» и «Локомотив». Сейчас он является неограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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