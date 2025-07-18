Черкас об уходе Толчинского: «Чисто денежная история – СКА был готов оставить его с понижением контракта. Появился «Металлург», агент посоветовал перейти, видимо»

Сергей Черкас прокомментировал переход Сергея Толчинского в «Металлург».

– Поняли ли вы, по какой причине СКА расстался на прошлой неделе с двумя яркими нападающими – Толчинским и Григоренко?

– Насколько знаю, Толчинского СКА был готов оставить, но только с понижением контракта. Однако появилось альтернативное предложение из «Металлурга».

И, видимо, агент (интересы Толчинского представляет Шуми Бабаев – Спортс’‘) посоветовал перейти в Магнитогорск, на те же деньги, что форвард получал в Петербурге. Может, даже больше. Словом, здесь чисто денежная история.

– Все тривиально.

– Хотя Толчинский по энергетике, характеру, игре, наверное, подошел бы в систему Ларионова . Он небольшой, быстрый, любит распасовку, скоростной хоккей, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Черкас о Ларионове-младшем в СКА: «Грамотный, умный форвард – не уровень отца по мастерству, но гены есть. Потерпим и посмотрим, как он будет развиваться»