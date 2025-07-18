Филатьев об игроках НХЛ: «Овечкин – великий, Малкин показывает уровень. Про Макдэвида говорят, что он с другой планеты – будто все лучшие качества собраны в одном человеке»

Александр Филатьев перечислил наиболее интересных игроков в НХЛ.

– В юности ты говорил, что смотрел за игрой Овечкина и Малкина, но затем переключился на Макдэвида…

– Они все – уникальные хоккеисты, на протяжении всей карьеры играют за один клуб – это большая редкость сейчас.

Малкин показывает высокий уровень и нестандартную игру, Овечкин – просто великий. Каждый год – новый рекорд, образец для многих поколений игроков.

Про Макдэвида говорят, что он человек с другой планеты. Не понимаю, как он это все делает на льду. У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения, как будто бы все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке.

Сейчас приятно наблюдать за Панариным, Капризовым, Кучеровым и Маккинноном, они делают на льду просто какие-то чудеса, – сказал форвард «Амура» Александр Филатьев .