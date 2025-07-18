«Спартак» подписал контракт с Яровым на 2 года. 21-летний форвард провел три сезона за «Витязь»
«Спартак» подписал контракт со Станиславом Яровым.
Соглашение с 21-летним нападающим носит двусторонний характер и рассчитано на два года.
Ранее Яровой выступал за «Витязь». В составе подмосковного клуба он провел 133 игры за три сезона, набрав 39 (22+17) очков.
В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 12 (9+3) результативных действий за 49 матчей при полезности «минус 1».
«Приветствуем Станислава Ярового в системе московского «Спартака», желаем много побед и успешных выступлений!» – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости