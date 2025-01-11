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  • Разин о 5:3 с «Трактором»: «Металлург» сыграл дисциплинированно, заслуженно победил. Мы молодая команда, хоть и чемпионская. Много зависит от настроя»
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Разин о 5:3 с «Трактором»: «Металлург» сыграл дисциплинированно, заслуженно победил. Мы молодая команда, хоть и чемпионская. Много зависит от настроя»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Трактором».

Магнитогорский клуб одержал победу со счетом 5:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хорошая игра с хорошим соперником, лидером дивизиона. Сыграли хорошо. Самое главное – дисциплинированно. И заслуженно победили. Тот, кто больше с шайбой играет, у того меньше шанс получить удаление.

Мы хорошо контролировали шайбу, хорошо выглядели физически. С такими ребятами как Робинсон или Кадейкин невозможно выигрывать пятак всегда, но хорошо, что чужой выиграли.

Дисциплинированность заключается именно в том, что мы контролировали шайбу, поэтому и удалений стало меньше. Мы – молодая команда, хоть и чемпионская. Тут очень много зависит от настроя.

На «Трактор» настраивать не надо, все все понимают. Поэтому многие провели великолепный матч. На тот же «Адмирал»… вот травма Хабарова и все остальное такое идет от недонастроя.

Я последнее время стараюсь палку не перегибать, на установках не нагнетать ребят. Мне бы хотелось, чтобы ребята сами через все прошли и понимали, как надо играть, как действовать в микроэпизодах.

Вот сегодня опять же при 3:0 сами себе привезли гол. С другой стороны, лучше сейчас пропустить, а с «Локомотивом» выйти и победить.

– Как сделать так, чтобы на следующий матч вышли без корон на голове?

– У меня заготовлен план речи, чтобы это решить, – сказал главный тренер «Металлурга». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoЯрослав Хабаров
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoТрактор
logoАлександр Кадейкин
logoБадди Робинсон
logoМатч ТВ
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