Стоун о Шестеркине против «Вегаса»: «Хороший вратарь. Если он видит шайбу, то, скорее всего, сделает сэйв»
Марк Стоун высоко оценил игру Игоря Шестеркина.
Вратарь «Рейнджерс» против «Вегаса» (2:1) пропустил одну шайбу, отразил 29 бросков и был признан первой звездой матча.
«Мы были не очень остры в первых двух периодах. Но в третьем создали несколько моментов. [Шестеркин] действительно хороший вратарь. Если он видит шайбу, то, скорее всего, сделает сэйв.
Мы отлично создавали трафик перед его воротами, но просто не реализовали свои моменты. У нас были шансы в конце матча в большинстве, но мы ими не воспользовались», – сказал капитан «Вегаса».
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