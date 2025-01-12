Стоун о Шестеркине против «Вегаса»: «Хороший вратарь. Если он видит шайбу, то, скорее всего, сделает сэйв»

Марк Стоун высоко оценил игру Игоря Шестеркина.

Вратарь «Рейнджерс» против «Вегаса» (2:1) пропустил одну шайбу, отразил 29 бросков и был признан первой звездой матча.

«Мы были не очень остры в первых двух периодах. Но в третьем создали несколько моментов. [Шестеркин] действительно хороший вратарь. Если он видит шайбу, то, скорее всего, сделает сэйв.

Мы отлично создавали трафик перед его воротами, но просто не реализовали свои моменты. У нас были шансы в конце матча в большинстве, но мы ими не воспользовались», – сказал капитан «Вегаса».