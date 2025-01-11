Ротенберг после 4:5 с «Динамо»: «Благодарю болельщиков, была хоккейная атмосфера, праздник. Мы рады, когда на СКА ходят на выезде, полные дворцы и в Москве, и в других городах»

Роман Ротенберг остался доволен атмосферой на выездном матче СКА с «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 4:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Ваш приезд в Москву на матч со «Спартаком» получился скандальным из-за поведения болельщиков. Сегодня на стадионе «Динамо», показалось, что была совсем другая атмосфера. Согласны ли вы с этой точки зрения? И как вам играть в Москве при такой хоккейной атмосфере?

– Хочу поблагодарить болельщиков. Была хоккейная атмосфера, праздник хоккея. Болельщики отлично поддерживали. Такая атмосфера вообще фантастика для каждого хоккеиста, всех тренеров.

Я думаю, что мы должны ценить каждого болельщика. Они гнали обе команды вперед. Да, конечно, домашняя поддержка больше подпитывала «Динамо». Но мы тоже рады, когда полные трибуны, когда на нас ходят на выезде.

И в Москве, и в других городах полные дворцы. Конечно, мы это очень ценим. Играем ради наших болельщиков. Только позитив сегодня по поддержке, болельщикам. Я думаю, что сегодня детям все понравилось, семьям все понравилось.

И это отлично, потому что бывает по-разному. Но я хочу поблагодарить «Динамо» за такую игру. Все на высочайшем уровне с точки зрения организации, – сказал главный тренер СКА .

Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ