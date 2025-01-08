Ротенберг о 0:5 от «Спартака»: «Худший матч СКА в 2025 году. На «СКА-Арене» мы обязаны всегда побеждать перед нашими болельщиками. Сезон продолжается, увидим наше настоящее лицо»

Роман Ротенберг оценил разгромное поражение СКА от «Спартака».

Петербургский клуб проиграл со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Что касается игры, конечно, надо признать, что в этом году, в 2025 году, мы не так много игр провели, но это худший наш матч. Но тем интереснее будет следующий матч. И там мы увидим наше настоящее лицо. И кто мы. Сезон продолжается.

Мы играем дальше и ждем возвращения наших травмированных ребят. Хотя мы их не увидим еще где-то месяц-полтора. Это факт. Будем сильнее, злее, да, и будем лучше играть. Мы уже это не раз доказывали. И, конечно, нужно это пройти.

Но на «СКА-Арене», конечно, мы обязаны всегда побеждать – у себя дома, перед нашими болельщиками и такими уважаемыми журналистами, как вы. Вас все больше и больше с каждым днем.

Надеюсь, что за следующей пресс-конференцией будет еще больше журналистов. Для нас очень важно. Мы это очень ценим», – сказал главный тренер СКА.