  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о 0:5 от «Спартака»: «Худший матч СКА в 2025 году. На «СКА-Арене» мы обязаны всегда побеждать перед нашими болельщиками. Сезон продолжается, увидим наше настоящее лицо»
27

Ротенберг о 0:5 от «Спартака»: «Худший матч СКА в 2025 году. На «СКА-Арене» мы обязаны всегда побеждать перед нашими болельщиками. Сезон продолжается, увидим наше настоящее лицо»

Роман Ротенберг оценил разгромное поражение СКА от «Спартака».

Петербургский клуб проиграл со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Что касается игры, конечно, надо признать, что в этом году, в 2025 году, мы не так много игр провели, но это худший наш матч. Но тем интереснее будет следующий матч. И там мы увидим наше настоящее лицо. И кто мы. Сезон продолжается.

Мы играем дальше и ждем возвращения наших травмированных ребят. Хотя мы их не увидим еще где-то месяц-полтора. Это факт. Будем сильнее, злее, да, и будем лучше играть. Мы уже это не раз доказывали. И, конечно, нужно это пройти.

Но на «СКА-Арене», конечно, мы обязаны всегда побеждать – у себя дома, перед нашими болельщиками и такими уважаемыми журналистами, как вы. Вас все больше и больше с каждым днем.

Надеюсь, что за следующей пресс-конференцией будет еще больше журналистов. Для нас очень важно. Мы это очень ценим», – сказал главный тренер СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСпартак
logoСКА
СКА-Арена
болельщики
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг про 23 126 зрителей на матче СКА: «Фантастика, до слез. У нас атмосфера лучше, чем в НХЛ – своя культура, наши болеют еще лучше»
1085 января, 18:01
Ротенберг о матче с ЦСКА: «Лучшая атмосфера в истории «СКА-Арены», думаю. Можно сравнить с Ванкувером-2010, когда болели за сборную Канады. Но здесь лучше»
94 января, 06:50
Ротенберг о генменеджере «Монреаля»: «Проделал сложный путь, чтобы посетить «СКА-Арену». Гости удивились масштабу, раньше их стадион был самым вместительным»
5018 декабря 2024, 16:02Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Спартак» занимает 2-е место на Западе и на 4 очка опережает «Динамо» Минск, идущее 7-м
8 минут назад
Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ: «Я был на матче, когда отмечали тысячную победу Боумэна в «Питтсбурге». Есть куда расти»
438 минут назад
Ротенберг о Деанджело: «Игроки из НХЛ больше общаются с судьями – там постоянный диалог. Я тоже это не совсем понимаю. Хочу, чтобы каждый в СКА направил энергию на командную работу, победу»
16сегодня, 18:58
СКА проиграл 17 из 42 матчей в этом сезоне КХЛ. В прошлом было 22 поражения в 68 играх
24сегодня, 18:24
НХЛ. «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Чикаго» сыграет с «Колорадо», «Флорида» – с «Ютой», «Лос-Анджелес» против «Калгари»
27сегодня, 18:16
Ротенберг о словах про фашистов: «Была задача, чтобы материалы о СКА писали не в ночи, а днем. Хотел бы подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи»
100сегодня, 18:04
СКА пропустил 121 шайбу в сезоне – 8-й показатель на Западе. Больше пропущенных у «Витязя», «Сочи» и «Куньлуня»
15сегодня, 17:48
Ротенберг после 0:5 от «Спартака»: «Давайте не обсуждать вратарей, у СКА с ними все в порядке. Встряхнули команду, в 9 из 10 раз это работает. Мы забили ноль голов, это расстраивает»
92сегодня, 17:37
Жамнов о 5:0 со СКА: «Спартак» играл как единый кулак все 60 минут, это радует. Ребята молодцы»
16сегодня, 17:17
«Авангард» одержал 3-ю победу подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке
28сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Бардаков о Ротенберге после 0:5 от «Спартака»: «Не сказал бы, что общался с агрессией. Спокойно и сдержанно сказал забыть игру, позже разобрать ошибки»
25 минут назад
Жамнов о Миронове на тренерском мостике «Спартака»: «Дебют как играющего тренера удался, можно сказать. Заявили его, чтобы был с командой, у парня есть авторитет. Он подбодрил ребят, это дало плоды, думаю»
157 минут назад
Козлов об 1:5 от «Ак Барса»: «Салавату» не хватило хладнокровия, была игра высоко поднятыми клюшками, детские ошибки. Какие-то финансовые проблемы − последнее, что должно волновать в дерби»
10сегодня, 19:44
Миронов был помощником Жамнова в матче «Спартака» против СКА. Защитник не играет с 12 ноября из-за травмы
6сегодня, 19:25Фото
Рыбин о сборной: «Наше возвращение на международную арену будет зависеть от Трампа. С его приходом произойдет потепление в отношениях, может. Хотелось бы в это верить»
6сегодня, 19:10
Гатиятулин о 5:1 с «Салаватом»: «Ак Барс» здорово сыграл в меньшинстве, хорошо работал в большинстве. Был нервный момент, просили ребят не ввязываться в игру, которую предлагал соперник»
9сегодня, 18:38
Ларионов о 2:0 с «Сибирью»: «Торпедо» не может играть просто, продолжаем создавать интригу. 50 бросков по воротам и всего 2 гола – это мало, хочется, чтобы реализация была лучше»
2сегодня, 18:13
Васильев о Гашеке: «Играл в России, жил припеваючи, хорошо зарабатывал. Никто зла ему тут не делал. Его заявления говорят, что он подвержен пропаганде Запада против всего русского»
9сегодня, 15:59
Рябыкин про слова Тардифа о сборной России: «Говорит не о безопасности, а о возвращении, уже плюс. В Канаде и Франции намечаются перестановки на вершине политики, поэтому он меняет пластинку, наверное»
1сегодня, 15:45
Агент Овечкина: «Отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея удивило. Он всегда первый для меня»
4сегодня, 15:14
Рекомендуем