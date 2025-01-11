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Федор Канарейкин: «Направления у СКА и «Локомотива» совершенно разные. У СКА безграничные возможности, команда регулярно берет звездных игроков»

Федор Канарейкин сравнил подходы к развитию у «Локомотива» и у СКА.

«Направления у СКА и «Локомотива» совершенно разные. Селекционная работа совершенно разная. «Локомотив» обращает больше времени на свою молодежь, каждый год там появляются новые лица. Команда делает акцент на своих воспитанников, строит на них свое будущее.

А у СКА безграничные возможности, поэтому команда регулярно берет звездных игроков, коллектив постоянно обновляется. Вектор развития СКА часто меняется: то клуб ставит на молодежь, то на опытных ребят. Это два разных подхода. Но перед двумя этим клубами стоят одинаково высокие задачи на сезон», – сказал бывший тренер «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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