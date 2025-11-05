  • Спортс
  • Ларионов о 9-м месте СКА: «Всегда есть свет в конце тоннеля, но сам он не появляется. Нужно, чтобы команда своими силами добилась полосы побед. Выиграть 3-4 игры, и поднимемся»
3

Ларионов о 9-м месте СКА: «Всегда есть свет в конце тоннеля, но сам он не появляется. Нужно, чтобы команда своими силами добилась полосы побед. Выиграть 3-4 игры, и поднимемся»

Игорь Ларионов высказался о 9-м месте СКА в таблице Запада.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о турнирном положении клуба.

Во вторник команда уступила «Динамо» со счетом 1:2. СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе.

– Давит ли, что СКА не находится в зоне плей-офф?

– Безусловно, давление есть. Вопрос к месту. Мы должны выбираться из этой ситуации. Выиграть три-четыре игры, и поднимемся.

Выбраться непросто из этой ситуации. Мы не хотим упрощать игру. Хотим, чтобы это был хоккей, который радует болельщиков. Важен также результат, ребята какой уже раз собираются без тренеров командой.

Хочется сломать цепочку неудач. Не знаю, что еще можно придумать. Сказали ребятам, что верим в них.

Говорить о шансах на плей-офф? Многие вещи меняются по ходу сезона. Хочу говорить о позитиве, а не о негативе. Всегда есть свет в конце тоннеля, но сам он не появляется. Нужно делать так, чтобы команда своими силами добилась того, чтобы пошла полоса побед, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
