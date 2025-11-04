Михаил Орлов подвел итоги игры «Сибири» с «Торпедо».

Защитник «Сибири » Михаил Орлов прокомментировал поражение от «Торпедо ».

Сегодня «Сибирь» по буллитам проиграла «Торпедо» со счетом 3:4. Это 8-е поражение команды подряд. «Сибирь» идет на десятом месте в Восточной конференции.

– Немножко удаления подвели нас. Где-то надо сдержать эмоции, где-то сыграть правильно – вывести шайбу из зоны и искать счастье у чужих ворот.

А в овертайме непозволительно много давали сопернику моментов создавать. Но был и у нас момент 2 в 1 – могли забить, был шанс. На буллитах уже «Торпедо» было сильнее.

– Вы выступали за «Торпедо». Этот матч был принципиальным?

– Во-первых, это был мой первый матч за «Сибирь» – это важнее, чем противостояние с бывшей командой. Хотелось показать себя.

– Как вам атмосфера в Новосибирске? Город славится своими болельщиками, вот и сегодня был полный стадион.

– Поддержка чумовая просто. Большой стадион, много болельщиков – огромное спасибо, что они приходят, даже несмотря на серию поражений, – сказал Орлов.