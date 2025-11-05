Капризов набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом». У него 18 очков в 14 играх в сезоне
Кирилл Капризов набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом».
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в игре с «Предаторс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 28-летнего россиянина стало 18 (8+10) очков в 14 играх в сезоне при полезности «минус 6».
Сегодня Капризов (25:14, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
