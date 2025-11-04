Бабаев о Рыкове: «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком. Если он подпишет контракт, то на минимальные условия»

Шуми Бабаев высказался о будущем Егора Рыкова в «Тракторе».

Агент защитника Егора Рыкова высказался о будущем игрока

Ранее хоккеист подписал просмотровый контракт с «Трактором ». 28-летний защитник провел за клуб 3 матча и сделал 1 передачу.

– Егор Рыков подпишет полноценный контракт с «Трактором»?

– Надеюсь, он подпишет полноценный контракт в ближайшие дни. Руководителей должна устроить его игра.

Переговоры по нему шли уже давно, еще месяц назад, но тогда не было возможности. «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком, и если он подпишет контракт, то на минимальные условия.

Здесь важнее, что у команды большие задачи. «Трактору» все равно надо возвращаться на высокий уровень, – сказал агент Шуми Бабаев .