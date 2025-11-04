  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о Рыкове: «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком. Если он подпишет контракт, то на минимальные условия»
0

Бабаев о Рыкове: «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком. Если он подпишет контракт, то на минимальные условия»

Шуми Бабаев высказался о будущем Егора Рыкова в «Тракторе».

Агент защитника Егора Рыкова высказался о будущем игрока

Ранее хоккеист подписал просмотровый контракт с «Трактором». 28-летний защитник провел за клуб 3 матча и сделал 1 передачу.

– Егор Рыков подпишет полноценный контракт с «Трактором»?

– Надеюсь, он подпишет полноценный контракт в ближайшие дни. Руководителей должна устроить его игра.

Переговоры по нему шли уже давно, еще месяц назад, но тогда не было возможности. «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком, и если он подпишет контракт, то на минимальные условия.

Здесь важнее, что у команды большие задачи. «Трактору» все равно надо возвращаться на высокий уровень, – сказал агент Шуми Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoЕгор Рыков
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoТрактор
потолок зарплат
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыков подписал пробный контракт с «Трактором». Защитник сыграл 4 матча за «Ладу» в этом сезоне
27 октября, 13:01
Артюхин об изменениях в «Ладе»: «Возможно, так хотят встряхнуть ребят, что пора просыпаться. Все произошло слишком рано»
20 сентября, 16:56
Прошкин об изменениях в «Ладе»: «Там руководители из АКМ. Они принимали импульсивные решения в Туле, так же поступают и в Тольятти»
20 сентября, 14:14
Главные новости
НХЛ. «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», «Каролина» – с «Рейнджерс», «Тампа» против «Колорадо», «Миннесота» примет «Нэшвилл»
сегодня, 21:01
Ларионов о 9-м месте СКА: «Всегда есть свет в конце тоннеля, но сам он не появляется. Нужно, чтобы команда своими силами добилась полосы побед. Выиграть 3-4 игры, и поднимемся»
28 минут назад
Айкел – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Макар и Шайфли – в топ-3
51 минуту назад
Ларионов о СКА: «Самое важное – держаться вместе. Это часть командной закалки. Каждый, включая тренеров, должен верить, что мы можем все переломить»
сегодня, 20:47
Шефер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN, Демидов и Финни – в топ-3
сегодня, 20:19
Губерниев о ЦСКА: «Пока что-то совсем не клеится. Тренер хороший, команда прекрасная, сложно сказать, что происходит. Понятно, что не для этого Никитина приглашали в клуб»
сегодня, 19:49
Ларионов о Голдобине: «У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать, это радует. Это игрок, который может изменить исход матча»
сегодня, 19:35
«Торпедо» показало форму, посвященную многообразию хохломы: «Монохромное сочетание синего и белого подчеркивает сдержанность, силу и характер»
сегодня, 19:19Фото
Кравцов подпишет контракт с «Трактором» на 3 года («Чемпионат»)
сегодня, 18:36
Ларионов о травме Романова: «Идет грязный прием, Адамчук садится на лавку, он понимал, что это нарушение. Но судьи сказали, что был чистый силовой плечом в плечо»
сегодня, 18:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Першаков о 3:4 от «Торпедо»: «Мы заигрывались в атаке в овертайме, нас обрезали. После игры в Екатеринбурге стали допускать меньше потерь, это был жесткий урок»
9 минут назад
Магранов о Самсонове в «Сочи»: «Мне видится, что ближе к дедлайну Илья поменяет команду. В зависимости от того, как он проявит себя сейчас, к нему возникнет интерес команд, которые думают о плей-офф»
40 минут назад
Михаил Орлов о 3:4 от «Торпедо»: «Удаления подвели «Сибирь». Где-то надо сдержать эмоции, сыграть правильно – вывести шайбу из зоны и искать счастье у чужих ворот»
сегодня, 20:57
Сапего о толчке Романова на борт: «Не понял, почему арбитр никак не наказал «Динамо». Должно было быть удаление, но я ничего не могу поделать»
сегодня, 19:58Видео
Буцаев о 3:4 от «Торпедо»: «Игра понравилась, ребята заслужили трудовое очко, молодцы. «Сибирь» продолжает биться, кусаться»
сегодня, 18:57
Андронов о паузе в карьере: «В моей жизни сейчас больше хоккея, чем когда-либо было. Наблюдаю за большой картиной: как развивается лига и команды. Очень много интересного!»
сегодня, 18:48
Тренер «Сочи» Михайлов: «Самсонов – опытный парень, его приход добавляет уверенности. Идем дальше, работаем над тем, что не получается»
сегодня, 17:55
Жамнов о низкой результативности в матче с «Сочи»: «Не хватало хладнокровия и трафика перед вратарем, поэтому один гол. Качество льда сказывалось при последних передачах»
сегодня, 17:32
«Сочи» проиграл 10 из 11 последних матчей и идет 11-м на Западе
сегодня, 16:55
Вячеслав Буцаев: «Хотели, чтобы Доминге остался в «Сибири». Побед не было, но мы были довольны его отношением»
сегодня, 16:09