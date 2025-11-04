Сапего о толчке Романова на борт: «Не понял, почему арбитр никак не наказал «Динамо». Должно было быть удаление, но я ничего не могу поделать»

Сергей Сапего подвел итоги матча СКА с «Динамо».

Защитник СКА Сергей Сапего прокомментировал ситуацию с травмой Владислава Романова .

Игрок получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2). Романов ударился о борт после толчка со стороны защитника «Динамо» Кирилла Адамчука . Игрок «бело-голубых» не был наказан удалением.

«Равная игра, в третьем периоде действовали «от ножа» до гола. Соперник смог забросить шайбу, а мы нет.

Что касается эпизода с толчком Романова на борт, должно было быть удаление, но я ничего не могу поделать. Не понял, почему арбитр никак не наказал «Динамо ».

Следующий матч с «Шанхаем ». Очень важная игра, они в нашей конференции. Нам надо набирать очки, хотим победить», – сказал Сапего.

