Дементьев о СКА: «Злее будут в плей-офф. Состав очень сильный, команда умеет собираться. У них сумасшедший потенциал»

Алексей Дементьев поделился мнением о потенциале СКА.

8 января клуб проиграл «Спартаку » со счетом 0:5.

«Злее будут в плей-офф. Состав очень сильный. Команда умеет собираться и показывать хорошую игру.

Нельзя ориентироваться на один-два результата в регулярке перед плей-офф. Здесь на чьей стороне будет психологическое преимущество.

То, что у питерской команды потенциал сумасшедший, это понятно всем», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .