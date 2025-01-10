Дементьев о СКА: «Злее будут в плей-офф. Состав очень сильный, команда умеет собираться. У них сумасшедший потенциал»
Алексей Дементьев поделился мнением о потенциале СКА.
8 января клуб проиграл «Спартаку» со счетом 0:5.
«Злее будут в плей-офф. Состав очень сильный. Команда умеет собираться и показывать хорошую игру.
Нельзя ориентироваться на один-два результата в регулярке перед плей-офф. Здесь на чьей стороне будет психологическое преимущество.
То, что у питерской команды потенциал сумасшедший, это понятно всем», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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