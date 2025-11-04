Буцаев о 3:4 от «Торпедо»: «Игра понравилась, ребята заслужили трудовое очко, молодцы. «Сибирь» продолжает биться, кусаться»

Вячеслав Буцаев подвел итоги игры «Сибири» с «Торпедо».

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался после матча с «Торпедо».

Сегодня «Сибирь » по буллитам проиграла «Торпедо » со счетом 3:4. Это 8-е поражение команды подряд. «Сибирь» идет на десятом месте в Восточной конференции.

– Игра понравилась, но хотелось бы довольствоваться большим количеством очков. Но ребята заслужили трудовое очко, молодцы.

– Как на команде сказался разгром от «Автомобилиста» (1:7)?

– Ничего не поменял. Разобрали ошибки. Ребята молодцы, команда правильно отреагировала и продолжает биться, кусаться.

– Несколько шайб с пятака пришло, это проблема?

– Соглашусь с вами. Над этим мы работаем. Мы где-то долго работаем с шайбой и даем сопернику зацепиться за позиционную атаку. Закон хоккея: выигрываешь чужой и свой пятак – победа за тобой, – сказал Буцаев.

