Подколзин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков в 15 играх
Василий Подколзин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:4 Б).
На счету 24-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 15 играх в текущем сезоне.
Сегодня Подколзин (17:09, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 4 силовых приема и сделал 2 блока.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
