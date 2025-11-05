  • Спортс
  Першаков о 3:4 от «Торпедо»: «Мы заигрывались в атаке в овертайме, нас обрезали. После игры в Екатеринбурге стали допускать меньше потерь, это был жесткий урок»
Першаков о 3:4 от «Торпедо»: «Мы заигрывались в атаке в овертайме, нас обрезали. После игры в Екатеринбурге стали допускать меньше потерь, это был жесткий урок»

Александр Першаков подвел итоги матча «Сибири» с «Торпедо».

Нападающий «Сибири» Александр Першаков прокомментировал поражение в игре с «Торпедо».

Во вторник «Сибирь» по буллитам проиграла «Торпедо» со счетом 3:4. Это 8-е поражение команды подряд. «Сибирь» идет на десятом месте в Восточной конференции.

19-летний форвард Першаков забил гол во втором матче подряд.

«Торпедо» было лучше в буллитах, в овертайме мы заигрывались в атаке, и нас обрезали. Поражение есть поражение, они по восприятию особо не отличаются. Разве что поражения с разгромным счетом еще больше настроя дают.

После игры в Екатеринбурге (1:7 от «Автомобилиста» – Спортс”) стали меньше допускать потерь, там много контратак на свои ворота допускали. Это был жесткий урок. Первая шайба в КХЛ – это груз с плеч! Было много положительных эмоций.

Чувствуется доверие тренера – нам надо его оправдывать. Я чувствовал, что меня могут поставить на буллит. Но заранее мне не говорили.

Валентин Пьянов большую роль проделывает в нашем звене, постоянно подсказывает нам с Ильей Люзенковым. Спасибо болельщикам, что поддерживают нас в трудный момент. В команде рабочая атмосфера, улучшаем моменты, которые у нас не получались», – сказал Першаков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
