Мичков без голов в 9-м матче подряд, без очков – во 2-м. У него 3 броска и «+1» за 15:28 с «Монреалем», в сезоне – 1+5 в 13 играх
Матвей Мичков остался без очков во 2-м матче подряд, без голов – в 9-м.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:4 Б).
В текущем сезоне у 20-летнего форварда 6 (1+5) очков в 13 играх при полезности «минус 1». Текущая безголевая серия достигла 9 матчей.
Сегодня Мичков (15:28,»+1») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
