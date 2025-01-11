На шлемах игроков «Кингс» появится стикер, посвященный пожарным Лос-Анджелеса: «Друзья из «Виннипега» присоединятся к нам сегодня и поддержат наших героев»
Лесные пожары начались в Калифорнии 7 января в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс. В результате погибли 10 человек, пострадали по меньшей мере 10 тысяч зданий. Ранее из-за пожаров перенесли матч «Кингс» с «Калгари».
11 января «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Виннипегом». На шлемах хоккеистов команд будет стикер, посвященный спасателям.
«Мы чествуем героических пожарных Пожарного департамента Лос-Анджелеса и сотрудников служб экстренного реагирования особым стикером, который будет на шлемах игроков на протяжении всего выезда.
Сегодня наши друзья из «Джетс» присоединятся к нам и поддержат наших героев», – говорится в сообщении «Кингс».
Фото: x.com/LAKings
В Лос-Анджелесе пожары. Под угрозой игры НХЛ, НБА и стадион, где проходил финал ЧМ-1994
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