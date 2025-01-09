«Лос-Анджелес – не самое чистое место, много бездомных, проблемы с преступностью. Но так во многих частях Америки». Гавриков о городе США

Владислав Гавриков высказался по поводу отрицательных сторон Лос-Анджелеса.

Российский хоккеист выступает за «Лос-Анджелес» с 2023 года. Он перешел в команду из «Коламбуса» после обмена.

«Это хороший город. Я побывал во многих местах и многое повидал. В Лос-Анджелесе одно из лучших сочетаний климата, организации и хоккея.

Но есть нюансы, как и в любом другом городе. Это не самое чистое место, много бездомных и есть проблемы с преступностью. Но так во многих частях Америки.

Я бы не сказал, что Лос-Анджелес – супербезопасный город. В центре города не очень безопасно – там постоянно летают полицейские вертолеты.

Мы живем в хорошем районе, иначе я бы не чувствовал себя комфортно, оставляя здесь свою семью», – сказал Владислав Гавриков .