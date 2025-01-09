Матч «Лос-Анджелеса» с «Калгари» перенесен из-за лесных пожаров в Калифорнии. О дате игры сообщат позднее
Матч «Лос-Анджелеса» с «Калгари» перенесли из-за лесных пожаров.
В Калифорнии бушуют лесные пожары, которые уже унесли жизни нескольких человек. Власти Лос-Анджелеса объявили чрезвычайное положение, несколько тысяч человек были эвакуированы.
Матч между «Кингс» и «Флэймс» должен был состояться 9 января, начало было запланировано на 6:30 по московскому времени.
Сообщается, что НХЛ приняла решение о переносе этого матча. Точная дата игры станет известна позднее.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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