Матч «Лос-Анджелеса» с «Калгари» перенесен из-за лесных пожаров в Калифорнии. О дате игры сообщат позднее

Матч «Лос-Анджелеса» с «Калгари» перенесли из-за лесных пожаров.

В Калифорнии бушуют лесные пожары, которые уже унесли жизни нескольких человек. Власти Лос-Анджелеса объявили чрезвычайное положение, несколько тысяч человек были эвакуированы.

Матч между «Кингс» и «Флэймс» должен был состояться 9 января, начало было запланировано на 6:30 по московскому времени.

Сообщается, что НХЛ приняла решение о переносе этого матча. Точная дата игры станет известна позднее.