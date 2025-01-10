Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии сайта НХЛ. Арниел – 2-й, Хайнс – 3-й, Киф – 4-й

Спенсер Карбери – главный фаворит на приз лучшему тренеру сезона НХЛ.

Авторы официального сайта лиги назвали претендентов на «Джекс Адамс Трофи». Приз вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов называл пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Спенсер Карбери («Вашингтон») – 73 балла (13 первых мест);

2. Скотт Арниел («Виннипег») – 49 (3);

3. Джон Хайнс («Миннесота») – 33;

4. Шелдон Киф («Нью-Джерси») – 32;

5. Брюс Кэссиди («Вегас») – 10;

6. Джим Хиллер («Лос-Анджелес») – 10;

7. Дин Эвасон («Коламбус») – 9;

8. Род Бринд′Амор («Каролина») – 8;

9. Крэйг Беруби («Торонто») – 7;

10. Пол Морис («Флорида») – 6;

11. Джон Купер («Тампа») – 2;

12. Мартен Сен-Луи («Монреаль») – 1.