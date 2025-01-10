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  • Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии сайта НХЛ. Арниел – 2-й, Хайнс – 3-й, Киф – 4-й
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Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии сайта НХЛ. Арниел – 2-й, Хайнс – 3-й, Киф – 4-й

Спенсер Карбери – главный фаворит на приз лучшему тренеру сезона НХЛ.

Авторы официального сайта лиги назвали претендентов на «Джекс Адамс Трофи». Приз вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов называл пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Спенсер Карбери («Вашингтон») – 73 балла (13 первых мест);

2. Скотт Арниел («Виннипег») – 49 (3);

3. Джон Хайнс («Миннесота») – 33;

4. Шелдон Киф («Нью-Джерси») – 32;

5. Брюс Кэссиди («Вегас») – 10;

6. Джим Хиллер («Лос-Анджелес») – 10;

7. Дин Эвасон («Коламбус») – 9;

8. Род Бринд′Амор («Каролина») – 8;

9. Крэйг Беруби («Торонто») – 7;

10. Пол Морис («Флорида») – 6;

11. Джон Купер («Тампа») – 2;

12. Мартен Сен-Луи («Монреаль») – 1.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoШелдон Киф
logoДжон Хайнс
logoБрюс Кэссиди
logoПол Морис
logoСпенсер Карбери
logoРод Бринд′Амор
logoМартен Сен-Луи
logoКрэйг Беруби
logoДжон Купер
logoДжим Хиллер
logoСкотт Арниел
logoДин Эвасон
logoМонреаль
logoМиннесота
logoТоронто
logoКаролина
logoФлорида
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