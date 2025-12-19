Экс-форвард «Сибири» Бутузов может подписать контракт с «Салаватом» (Дмитрий Ерыкалов)
Владимир Бутузов близок к переходу в «Салават Юлаев».
Нападающий Владимир Бутузов с большей долей вероятности перейдет в «Салават Юлаев», сообщил журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, хоккеист подпишет просмотровой договор с уфимским клубом.
Бутузов ранее выступал за «Сибирь», которая расторгла с ним контракт в начале декабря.
В этом сезоне нападающий набрал 2 (1+1) очка в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
