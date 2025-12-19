Экс-форвард «Сибири» Бутузов может подписать контракт с «Салаватом» (Дмитрий Ерыкалов)

Владимир Бутузов близок к переходу в «Салават Юлаев».

Нападающий Владимир Бутузов с большей долей вероятности перейдет в «Салават Юлаев », сообщил журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, хоккеист подпишет просмотровой договор с уфимским клубом.

Бутузов ранее выступал за «Сибирь », которая расторгла с ним контракт в начале декабря.

В этом сезоне нападающий набрал 2 (1+1) очка в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .