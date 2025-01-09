Предмет, похожий на ремешок от часов, оказался на льду в ходе матча «Сочи» – «Амур»
Ремешок от часов оказался на льду в ходе матча «Сочи» – «Амур».
Команды проводят встречу Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу первого периода один из главных арбитров поднял со льда предмет, похожий на ремешок от часов.
Его отнесли на скамейку запасных «Амура».
Недавно в ходе матча между «Ак Барсом» и «Авангарда» (1:3) из амуниции нападающего Никиты Дыняка вывалился смартфон.
Скриншот: трансляция на «Кинопоиске»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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