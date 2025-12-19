«Салават» подписал пробный контракт с Бутузовым. Форвард набрал 2 очка в 25 матчах за «Сибирь» в этом сезоне

Владимир Бутузов перешел в «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев » подписал пробный контракт с 31-летним нападающим Владимиром Бутузовым .

Хоккеист ранее выступал за «Сибирь », которая расторгла с ним контракт в начале декабря.

В этом сезоне форвард набрал 2 (1+1) очка в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В общей сложности Бутузов провел на данный момент 623 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ и записал на свой счет 240 (112+128) очков.