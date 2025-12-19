Фетисов о Клэбо: «Биполярное расстройство – с этим многое связано. Спортсмены должны понимать ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики»
Вячеслав Фетисов оценил высказывания Йоханнеса Клэбо.
Норвежский лыжник ранее заявил: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом».
«Есть биполярное расстройство, и с этим многое связано. Правда, наверное, находится где-то посередине.
Почему же они молчали все это время? Я считаю, что спортсмены всего мира должны понимать и свою ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики. И если сейчас что-то произойдет с Венесуэлой, то как будет на это реагировать тот же Клэбо и все другие ребята?
Не понимаю я этих спортсменов. Они должны или одно говорить, или другое», – сказал Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
