  • Фетисов о Клэбо: «Биполярное расстройство – с этим многое связано. Спортсмены должны понимать ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики»
0

Вячеслав Фетисов оценил высказывания Йоханнеса Клэбо.

Норвежский лыжник ранее заявил: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом».

«Есть биполярное расстройство, и с этим многое связано. Правда, наверное, находится где-то посередине.

Почему же они молчали все это время? Я считаю, что спортсмены всего мира должны понимать и свою ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики. И если сейчас что-то произойдет с Венесуэлой, то как будет на это реагировать тот же Клэбо и все другие ребята?

Не понимаю я этих спортсменов. Они должны или одно говорить, или другое», – сказал Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
