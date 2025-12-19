  • Спортс
Ротенберг, Ковалев и Андронов проведут мастер-класс для сборной U16: «Уделим внимание улучшению выносливости, дыхания, координации и силовой базы»

Ротенберг, Ковалев и Андронов проведут мастер-класс для сборной России U16.

Первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал о проведении мастер-класса для сборной России до 16 лет.

«Завтра, 20 декабря, в спортивном комплексе «Молодежка» – «Красная Машина. Арена» проведем мастер-класс для сборной России U16.

Подобные мастер-классы мы уже проводили на разных уровнях – для сборной России U18, молодежных команд «Динамо» и «Красная Машина Юниор», воспитанников нашей школы и в рамках мастер-шоу Кубка Первого канала в Новосибирске, который собрал полные трибуны «Сибирь-Арены».

Основной акцент таких мастер-классов – на развитии индивидуальных качеств и повышении уровня профессионального мастерства.

Отдельное внимание уделим упражнениям, направленным на рост показателей МПК, улучшение выносливости, дыхания, координации и силовой базы. Именно эти компоненты позволяют хоккеисту держать высокий темп на протяжении всей игры, быть готовым к тяжелым сменам и стабильной работе на уровне взрослого хоккея.

Сборная России U16 – команда, которая находится на важном этапе перехода от юношеского хоккея к молодежному, где требования к физике, мышлению и ответственности значительно возрастают.

В мастер-классе примут участие олимпийские чемпионы Алексей Ковалев и Сергей Андронов. Это два разных хоккейных поколения и два подхода, которые дополняют друг друга: креативность и индивидуальное мастерство, с одной стороны, и современное понимание игры, универсальность и лидерство – с другой.

Работаем!» – написал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
