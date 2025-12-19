«Нью-Джерси» и «Юта» интересуются форвардом «Лос-Анджелеса» Дано. У него зарплата 5,5 млн долларов в год и 0+5 в 30 матчах сезона
Несколько клубов НХЛ интересуются Филиппом Дано.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Филлип Дано интересен нескольким клубам НХЛ.
Контракт 32-летнего форварда с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитан до завершения следующего сезона.
Инсайдер Пьер ЛеБрюн рассказал, что «Монреаль», «Нью-Джерси», «Юта» и другие команды лиги обращались в «Кингс» на предмет возможной сделки.
В этом сезоне Дано набрал 5 (0+5) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости