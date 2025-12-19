«Нью-Джерси» и «Юта» интересуются форвардом «Лос-Анджелеса» Дано. У него зарплата 5,5 млн долларов в год и 0+5 в 30 матчах сезона

Несколько клубов НХЛ интересуются Филиппом Дано.

Нападающий «Лос-Анджелеса » Филлип Дано интересен нескольким клубам НХЛ.

Контракт 32-летнего форварда с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитан до завершения следующего сезона.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн рассказал, что «Монреаль », «Нью-Джерси », «Юта» и другие команды лиги обращались в «Кингс» на предмет возможной сделки.

В этом сезоне Дано набрал 5 (0+5) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ .