Вратарь СКА Иванов о «Коламбусе»: «Придется через АХЛ проходить, чтобы попасть в НХЛ. Шестеркин пробивался через фарм-клуб. Я этого не боюсь»
Вратарь СКА Сергей Иванов ответил на вопрос об общении с представителями «Коламбуса».
«Блю Джекетс» выбрали под общим 138-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2022.
– Представители «Коламбуса» как часто выходят на связь?
– Мы связываемся с тренером вратарей «Коламбуса».
Он иногда пишет, поздравляет, или просто спрашивает, как дела. Он смотрит мои игры. А так – на связи примерно раз в месяц. Или по каким-то событиям.
– Учитывая, что у вас заканчивается контракт со СКА, со стороны «Коламбуса» интерес к вам усилился? Не спрашивают, что вы решили?
– Пока нет. Думаю, будет, но пока нет.
– В СКА уже выходили с предложением о продлении?
– Пока нет. Еще рано. В конце зимы, в феврале обычно начинаются разговоры.
– Вы хотите принимать решение после сезона или вам важно определиться раньше?
– Пока не знаю. Идет сезон. Такая ситуация, что расслабляться вообще нельзя.
– Вы готовы пробиваться через АХЛ, или хотелось бы приехать и сразу зайти в НХЛ?
– Я понимаю, что если сейчас приеду, то придется через АХЛ проходить, доказывать, чтобы попасть в НХЛ. Шестеркин приезжал вроде бы готовым, но все равно пробивался через фарм-клуб. Я этого не боюсь.
Если так будет – так будет. Если по-другому – тоже хорошо. Но пока не знаю, что будет в следующем году. В этом году надо разобраться, – сказал Сергей Иванов.