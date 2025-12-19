  • Спортс
Вратарь СКА Иванов о «Коламбусе»: «Придется через АХЛ проходить, чтобы попасть в НХЛ. Шестеркин пробивался через фарм-клуб. Я этого не боюсь»

Сергей Иванов: придется через АХЛ проходить, чтобы попасть в НХЛ.

Вратарь СКА Сергей Иванов ответил на вопрос об общении с представителями «Коламбуса».

«Блю Джекетс» выбрали под общим 138-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2022.

– Представители «Коламбуса» как часто выходят на связь?

– Мы связываемся с тренером вратарей «Коламбуса».

Он иногда пишет, поздравляет, или просто спрашивает, как дела. Он смотрит мои игры. А так – на связи примерно раз в месяц. Или по каким-то событиям.

– Учитывая, что у вас заканчивается контракт со СКА, со стороны «Коламбуса» интерес к вам усилился? Не спрашивают, что вы решили?

– Пока нет. Думаю, будет, но пока нет.

– В СКА уже выходили с предложением о продлении?

– Пока нет. Еще рано. В конце зимы, в феврале обычно начинаются разговоры.

– Вы хотите принимать решение после сезона или вам важно определиться раньше?

– Пока не знаю. Идет сезон. Такая ситуация, что расслабляться вообще нельзя.

– Вы готовы пробиваться через АХЛ, или хотелось бы приехать и сразу зайти в НХЛ?

– Я понимаю, что если сейчас приеду, то придется через АХЛ проходить, доказывать, чтобы попасть в НХЛ. Шестеркин приезжал вроде бы готовым, но все равно пробивался через фарм-клуб. Я этого не боюсь.

Если так будет – так будет. Если по-другому – тоже хорошо. Но пока не знаю, что будет в следующем году. В этом году надо разобраться, – сказал Сергей Иванов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
