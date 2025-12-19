Защитник «Баффало» Тимминс пропустит 6-8 недель из-за перелома ноги в матче с «Филадельфией». У него 0+6 в 33 играх сезона НХЛ

Конор Тимминс получил перелом ноги.

Защитник «Баффало » Конор Тимминс пропустит от шести до восьми недель из-за перелома ноги.

Канадский хоккеист получил повреждение в матче против «Филадельфии» (5:3), который прошел в ночь с 18 на 19 декабря.

В этом сезоне Тимминс провел 33 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 11». Среднее игровое время – 19:14.