Защитник «Баффало» Тимминс пропустит 6-8 недель из-за перелома ноги в матче с «Филадельфией». У него 0+6 в 33 играх сезона НХЛ
Конор Тимминс получил перелом ноги.
Защитник «Баффало» Конор Тимминс пропустит от шести до восьми недель из-за перелома ноги.
Канадский хоккеист получил повреждение в матче против «Филадельфии» (5:3), который прошел в ночь с 18 на 19 декабря.
В этом сезоне Тимминс провел 33 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 11». Среднее игровое время – 19:14.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баффало»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости