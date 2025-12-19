Джонатан Юбердо набрал 800 очков в НХЛ.

32-летний нападающий «Калгари » Джонатан Юбердо сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла » (4:2) и достиг отметки в 800 набранных очков в лиге.

В активе канадца на данный момент 800 (259+541) баллов в 942 играх в регулярках НХЛ.

В этом сезоне Юбердо набрал 18 (6+12) очков в 30 матчах регулярного чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке .