Юбердо набрал 800 очков в НХЛ за 942 матча. У форварда «Калгари» 259 голов и 541 передача в регулярках лиги
Джонатан Юбердо набрал 800 очков в НХЛ.
32-летний нападающий «Калгари» Джонатан Юбердо сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2) и достиг отметки в 800 набранных очков в лиге.
В активе канадца на данный момент 800 (259+541) баллов в 942 играх в регулярках НХЛ.
В этом сезоне Юбердо набрал 18 (6+12) очков в 30 матчах регулярного чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
