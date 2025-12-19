Чернышов сделал 2-ю передачу в 2 матчах за «Сан-Хосе». Форвард нанес 3 броска и сыграл 18:39 против «Далласа»
Игорь Чернышов набрал очки во втором матче подряд в НХЛ.
20-летний нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:5).
В третьем периоде после передач россиянина и Макклина Селебрини отличился форвард Коллин Граф.
В этой игре Чернышов заработал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам, заблокировал один бросок и провел на льду 18:39 (2:27 – в большинстве).
В двух матчах за «Шаркс» Чернышов сделал две результативные передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
