  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чернышов сделал 2-ю передачу в 2 матчах за «Сан-Хосе». Форвард нанес 3 броска и сыграл 18:39 против «Далласа»
Видео
2

Чернышов сделал 2-ю передачу в 2 матчах за «Сан-Хосе». Форвард нанес 3 броска и сыграл 18:39 против «Далласа»

Игорь Чернышов набрал очки во втором матче подряд в НХЛ.

20-летний нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:5).

В третьем периоде после передач россиянина и Макклина Селебрини отличился форвард Коллин Граф.

В этой игре Чернышов заработал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам, заблокировал один бросок и провел на льду 18:39 (2:27 – в большинстве).

В двух матчах за «Шаркс» Чернышов сделал две результативные передачи.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoИгорь Чернышов
logoСан-Хосе
logoНХЛ
видео
logoДаллас
logoКоллин Граф
logoМакклин Селебрини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Каждые 10 страниц «Мертвых душ» я засыпал. Русская литература известна красивым описанием дерева на полторы страницы – такие моменты выбешивают». Защитник «Магнитки» Егоров о чтении
9 минут назад
Ротенберг, Ковалев и Андронов проведут мастер-класс для сборной U16: «Уделим внимание улучшению выносливости, дыхания, координации и силовой базы»
20 минут назад
Поляков о питании: «В чем проблема тех, кто падок на фастфуд? Либо не доезжают до дома, пока голодные, либо не восполняют норму углеводов. После отказа от сахара кожа на лице стала лучше»
32 минуты назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Трактор» против «Металлурга», «Шанхай» сыграет с «Ладой»
59 минут назад
Экс-форвард «Сибири» Бутузов может подписать контракт с «Салаватом» (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 09:53
Форвард «Барыса» Веккионе о конине: «Нам пришлось попробовать. Не хотел бы повторять этот опыт, хотя не сказал бы, что было совсем плохо»
сегодня, 09:23
Морозов о расторжении контрактов: «КХЛ не закрывает глаза на это, но все в соответствии с регламентом. Лига прорабатывает изменения, чтобы урегулировать ситуацию»
сегодня, 09:11
Тренировки в проекте «Красная Машина Двор» будут проходить в Подмосковье: «Главная задача – вернуть хоккею массовость и доступность!»
сегодня, 09:01
«ВХЛ – самая интересная лига сейчас в России. Чемпион не выходит в плей-офф, а победитель регулярки вылетает от 16-й команды – это интересно». Защитник «Магнитки» Егоров о турнире
сегодня, 08:24
«Меня называют «Тестостерон», «Синтол» и «Чертов Арнольд Шварценеггер». Важно иметь сильный торс, а рельеф – уже для знакомств». Матвей Поляков о прозвище в СКА
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Беруби о поражении 0:4: «Вашингтон» играл более напористо и страстно, в отличие от «Торонто». А почему так – спросите у парней, а не у меня»
44 минуты назад
Вратарь СКА Иванов о «Коламбусе»: «Придется через АХЛ проходить, чтобы попасть в НХЛ. Шестеркин пробивался через фарм-клуб. Я этого не боюсь»
сегодня, 10:05
Юбердо набрал 800 очков в НХЛ за 942 матча. У форварда «Калгари» 259 голов и 541 передача в регулярках лиги
сегодня, 08:48
Защитник «Баффало» Тимминс пропустит 6-8 недель из-за перелома ноги в матче с «Филадельфией». У него 0+6 в 33 играх сезона НХЛ
сегодня, 08:36
37-летний Лучич перешел в британский «Файф Флайерс». Главный спонсор расторг отношения с клубом на фоне критики трансфера из-за прошлых проблем экс-игрока НХЛ с законом
сегодня, 07:58
Штюцле провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Оттавы» 360 очков – среди немецких игроков на этом отрезке больше было только у Драйзайтля (387)
сегодня, 07:40
Три вратаря – Улльмарк, Томпсон и Форсберг – стали звездами дня в НХЛ. Первые двое сыграли на ноль
сегодня, 07:10
Демидов против «Чикаго»: ассист, 5 бросков (личный рекорд в НХЛ) и 1 хит за 16:23 – 3-е время среди форвардов «Монреаля». У него 26 очков в 34 играх
сегодня, 06:40
Мухамадуллин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Далласа». У него 6 очков в 17 играх в сезоне
сегодня, 06:25Видео
Мэттьюс завершил матч против «Вашингтона» без очков и с «минус 3». У него 14 шайб в этом сезоне – как и у Овечкина
сегодня, 05:55