Беруби о поражении 0:4: «Вашингтон» играл более напористо и страстно, в отличие от «Торонто». Почему так – спросите у парней, не у меня»
Крэйг Беруби остался недоволен отношением «Торонто» к матчу с «Вашингтоном».
Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби остался недоволен отношением команды после поражения от «Вашингтона» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«У соперника было больше страсти, чем у нас. Все сводится к этому. Мне показалось, что соперник играл более напористо, более страстно. В этом разница», – сказал Крэйг Беруби.
На вопрос о том, как объяснить несоответствие в старании, учитывая, что его «Торонто» отстает от зоны плей-офф, Беруби ответил: «Спросите у парней, а не у меня».
«Мэйпл Лифс» сейчас находятся на 14-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков в 33 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
