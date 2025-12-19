  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беруби о поражении 0:4: «Вашингтон» играл более напористо и страстно, в отличие от «Торонто». Почему так – спросите у парней, не у меня»
4

Беруби о поражении 0:4: «Вашингтон» играл более напористо и страстно, в отличие от «Торонто». Почему так – спросите у парней, не у меня»

Крэйг Беруби остался недоволен отношением «Торонто» к матчу с «Вашингтоном».

Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби остался недоволен отношением команды после поражения от «Вашингтона» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«У соперника было больше страсти, чем у нас. Все сводится к этому. Мне показалось, что соперник играл более напористо, более страстно. В этом разница», – сказал Крэйг Беруби.

На вопрос о том, как объяснить несоответствие в старании, учитывая, что его «Торонто» отстает от зоны плей-офф, Беруби ответил: «Спросите у парней, а не у меня».

«Мэйпл Лифс» сейчас находятся на 14-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков в 33 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoКрэйг Беруби
logoВашингтон
logoТоронто
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Фетисов о Клэбо: «Биполярное расстройство – с этим многое связано. Спортсмены должны понимать ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики»
2 минуты назад
«Каждые 10 страниц «Мертвых душ» я засыпал. Русская литература известна красивым описанием дерева на полторы страницы – такие моменты выбешивают». Защитник «Магнитки» Егоров о чтении
18 минут назад
Ротенберг, Ковалев и Андронов проведут мастер-класс для сборной U16: «Уделим внимание улучшению выносливости, дыхания, координации и силовой базы»
29 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Трактор» против «Металлурга», «Шанхай» сыграет с «Ладой»
сегодня, 10:15
Экс-форвард «Сибири» Бутузов может подписать контракт с «Салаватом» (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 09:53
Форвард «Барыса» Веккионе о конине: «Нам пришлось попробовать. Не хотел бы повторять этот опыт, хотя не сказал бы, что было совсем плохо»
сегодня, 09:23
Морозов о расторжении контрактов: «КХЛ не закрывает глаза на это, но все в соответствии с регламентом. Лига прорабатывает изменения, чтобы урегулировать ситуацию»
сегодня, 09:11
Тренировки в проекте «Красная Машина Двор» будут проходить в Подмосковье: «Главная задача – вернуть хоккею массовость и доступность!»
сегодня, 09:01
«ВХЛ – самая интересная лига сейчас в России. Чемпион не выходит в плей-офф, а победитель регулярки вылетает от 16-й команды – это интересно». Защитник «Магнитки» Егоров о турнире
сегодня, 08:24
«Меня называют «Тестостерон», «Синтол» и «Чертов Арнольд Шварценеггер». Важно иметь сильный торс, а рельеф – уже для знакомств». Матвей Поляков о прозвище в СКА
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Поляков о питании: «В чем проблема тех, кто падок на фастфуд? Либо не доезжают до дома, пока голодные, либо не восполняют норму углеводов. После отказа от сахара кожа на лице стала лучше»
41 минуту назад
Вратарь СКА Иванов о «Коламбусе»: «Придется через АХЛ проходить, чтобы попасть в НХЛ. Шестеркин пробивался через фарм-клуб. Я этого не боюсь»
сегодня, 10:05
Чернышов сделал 2-ю передачу в 2 матчах за «Сан-Хосе». Форвард нанес 3 броска и сыграл 18:39 против «Далласа»
сегодня, 09:37Видео
Юбердо набрал 800 очков в НХЛ за 942 матча. У форварда «Калгари» 259 голов и 541 передача в регулярках лиги
сегодня, 08:48
Защитник «Баффало» Тимминс пропустит 6-8 недель из-за перелома ноги в матче с «Филадельфией». У него 0+6 в 33 играх сезона НХЛ
сегодня, 08:36
37-летний Лучич перешел в британский «Файф Флайерс». Главный спонсор расторг отношения с клубом на фоне критики трансфера из-за прошлых проблем экс-игрока НХЛ с законом
сегодня, 07:58
Штюцле провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Оттавы» 360 очков – среди немецких игроков на этом отрезке больше было только у Драйзайтля (387)
сегодня, 07:40
Три вратаря – Улльмарк, Томпсон и Форсберг – стали звездами дня в НХЛ. Первые двое сыграли на ноль
сегодня, 07:10
Демидов против «Чикаго»: ассист, 5 бросков (личный рекорд в НХЛ) и 1 хит за 16:23 – 3-е время среди форвардов «Монреаля». У него 26 очков в 34 играх
сегодня, 06:40
Мухамадуллин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Далласа». У него 6 очков в 17 играх в сезоне
сегодня, 06:25Видео