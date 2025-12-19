  • Спортс
  Форвард «Барыса» Веккионе о конине: «Нам пришлось попробовать. Не хотел бы повторять этот опыт, хотя не сказал бы, что было совсем плохо»
Форвард «Барыса» Веккионе о конине: «Нам пришлось попробовать. Не хотел бы повторять этот опыт, хотя не сказал бы, что было совсем плохо»

Майк Веккионе: поел конину, но не хотел бы это повторять.

Нападающий «Барыса» Майк Веккионе поделился мыслями об опыте употребления конины в Казахстане.

– Астана – современный и молодой город. Может быть, у вас появились какие-то любимые достопримечательности?

– Постепенно знакомлюсь с городом. Ходим вместе в разные рестораны поесть, пробуем новое.

Так как я недавно в городе, прислушиваюсь к рекомендациям ребят. Конечно, у нас очень плотное расписание, но стараемся посещать интересные места, достопримечательности.

Но могу сказать, что здесь очень красиво, получаю удовольствие от моего первого года в Казахстане.

– Вы упомянули, что ходили в рестораны. Уже пробовали блюда национальной кухни?

– Да, ребята заставили нас это сделать (улыбается).

На нашей вечеринке новичков поели конины, пробовали кое-что еще из казахской кухни. А потом я попробовал несколько разных русских блюд. Приобщаюсь к культуре – знаете, это очень увлекательно.

– Конина понравилась?

– Нам пришлось попробовать. Не сказал бы, что было совсем плохо, но не хотел бы, пожалуй, повторять этот опыт, – сказал Майк Веккионе.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
