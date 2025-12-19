«Металлург» вернул Жукова из аренды в «Ладе». Защитник сыграл 24 матча в этом сезоне КХЛ
Кирилл Жуков вернулся в «Металлург» из «Лады».
«Металлург» объявил о возвращении 21-летнего защитника Кирилла Жукова из «Лады», за которую хоккеист выступал на правах аренды.
За тольяттинский клуб Жуков провел 24 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) балла за результативность при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 15:44.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
