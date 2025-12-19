Морозов о расторжении контрактов: «КХЛ не закрывает глаза на это, но все в соответствии с регламентом. Лига прорабатывает изменения, чтобы урегулировать ситуацию»
Президент КХЛ Алексей Морозов назвал негативным моментом досрочные расторжения контрактов хоккеистов.
– Из негативных моментов что бы назвали?
– Расторжения контрактов между игроками и клубами. Эта история не раз уже обсуждалась и внутри лиги, и публично в общении со СМИ, которые данную тему часто поднимают.
КХЛ не закрывает на это глаза, но расторжения контрактов в последние годы проводились в соответствии с регламентом. В том числе произошедший летом 2025 года резонансный случай с пятилетним контрактом между «Авангардом» и Владимиром Ткачевым, который был расторгнут через год после подписания.
Нам, конечно, хотелось бы, чтобы долгосрочные соглашения, если они подписываются, действовали до конца. Однако это не всегда происходит. По разным причинам: меняются руководители клубов, приходят новые главные тренеры со своим видением хоккея, в которое не вписывается игрок.
Сейчас лига прорабатывает изменения в регламенте, чтобы урегулировать ситуацию с расторжениями контрактов.
Опрашиваем клубы на этот счет, разослали им соответствующие предложения, ждем их ответа. Надеюсь, придем в конечном итоге к разумному решению, – сказал Алексей Морозов.