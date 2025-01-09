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  • Пилипенко – лидер КХЛ по создаваемым моментам. Его показатель ожидаемых голов составляет 15, у Ливо, Ремпала, Ружички и Шабанова – 14
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Пилипенко – лидер КХЛ по создаваемым моментам. Его показатель ожидаемых голов составляет 15, у Ливо, Ремпала, Ружички и Шабанова – 14

Кирилл Пилипенко – лучший хоккеист в КХЛ по создаваемым моментам.

«По создаваемым голевым моментам единоличным лидером является Кирилл Пилипенко, чей показатель ожидаемых голов составляет 15. При этом сам он забросил в текущем сезоне 21 шайбу. Лучший снайпер сезона Джошуа Ливо забросил 26 шайб, а его показатель xG – 14», – говорится на сайте КХЛ.

Рейтинг выглядит таким образом:

1. Кирилл Пилипенко – 15 xG;

2-5. Джош Ливо, Шелдон Ремпал, Адам Ружичка, Максим Шабанов – 14 xG;

6-10. Рид Буше, Дмитрий Яшкин, Артем Галимов, Данил Аймурзин – 13 xG.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
logoКирилл Пилипенко
logoРид Буше
logoДмитрий Яшкин
logoДжош Ливо
logoМаксим Шабанов
logoАртем Галимов
logoАдам Ружичка
logoДанил Аймурзин
logoШелдон Ремпал
logoКХЛ
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logoТрактор
logoАк Барс
logoСеверсталь
logoСалават Юлаев
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