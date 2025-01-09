Пилипенко – лидер КХЛ по создаваемым моментам. Его показатель ожидаемых голов составляет 15, у Ливо, Ремпала, Ружички и Шабанова – 14
Кирилл Пилипенко – лучший хоккеист в КХЛ по создаваемым моментам.
«По создаваемым голевым моментам единоличным лидером является Кирилл Пилипенко, чей показатель ожидаемых голов составляет 15. При этом сам он забросил в текущем сезоне 21 шайбу. Лучший снайпер сезона Джошуа Ливо забросил 26 шайб, а его показатель xG – 14», – говорится на сайте КХЛ.
Рейтинг выглядит таким образом:
1. Кирилл Пилипенко – 15 xG;
2-5. Джош Ливо, Шелдон Ремпал, Адам Ружичка, Максим Шабанов – 14 xG;
6-10. Рид Буше, Дмитрий Яшкин, Артем Галимов, Данил Аймурзин – 13 xG.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем