Пилипенко – лидер КХЛ по создаваемым моментам. Его показатель ожидаемых голов составляет 15, у Ливо, Ремпала, Ружички и Шабанова – 14

Кирилл Пилипенко – лучший хоккеист в КХЛ по создаваемым моментам.

«По создаваемым голевым моментам единоличным лидером является Кирилл Пилипенко, чей показатель ожидаемых голов составляет 15. При этом сам он забросил в текущем сезоне 21 шайбу. Лучший снайпер сезона Джошуа Ливо забросил 26 шайб, а его показатель xG – 14», – говорится на сайте КХЛ.

Рейтинг выглядит таким образом:

1. Кирилл Пилипенко – 15 xG;

2-5. Джош Ливо , Шелдон Ремпал , Адам Ружичка , Максим Шабанов – 14 xG;

6-10. Рид Буше , Дмитрий Яшкин , Артем Галимов , Данил Аймурзин – 13 xG.