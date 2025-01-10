Фастовский о телефоне Дыняка на льду: «Нужно было бы дать по башке, оштрафовать, будь это в моей команде. Все сейчас помешаны на гаджетах, но не до такой же степени»
\Кирилл Фастовский оценил ситуацию с телефоном Никиты Дыняка на льду в матче КХЛ.
Смартфон хоккеиста «Ак Барса» выпал из его амуниции на лед в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).
«Не считаю, что это экстраординарное событие – скорее необычное. Раньше нельзя было заносить телефон в раздевалку, а сейчас нельзя пользоваться.
Теперь мы знаем, что такое бывает. В плане хоккея выглядело не очень красиво – понятно, что все сейчас помешаны на гаджетах, но не до такой же степени.
Если бы в моей команде такое произошло, нужно было бы дать по башке, оштрафовать», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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