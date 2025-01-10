Татьяна Тарасова: «Недомански – придурок. Мой папа всегда побеждал его, с тех пор он и невзлюбил нашу страну»
Татьяна Тарасова оценила высказывание Вацлава Недомански о россиянах.
Чемпион мира в составе сборной Чехословакии по хоккею заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».
«Недомански – придурок. Зачем придавать значение словам ненормального человека? Пусть за собой сначала смотрит и разбирается, что не так в его стране.
Когда он играл, мой папа Анатолий Тарасов всегда побеждал его. С тех пор Недомански и невзлюбил нашу страну.
Мы же не приглашаем его жить в Россию, нам и без него живется хорошо. Мы довольны тем, что у нас есть», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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