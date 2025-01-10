Борис Майоров: «Недомански – полный дурак. Эти чухонцы разве поинтересуются, что у нас происходит? Иностранцы – полные болваны по сравнению с великим русским народом»

Борис Майоров оценил высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов» .

«Недомански – полный дурак. Пусть ознакомится с историей нашей страны сначала. Он совершенно ничего не знает о России и делает такие грубые заявления. Дурь полная!

Когда мы с женой едем путешествовать, она предварительно почитает про страну, про место, куда мы едем.

Моя жена много раз ездила отдыхать в Карловы Вары и могла бы спокойно работать там экскурсоводом – настолько она знала и уважала местную культуру.

А эти чехи, чухонцы, и вообще иностранцы разве поинтересуются, что у нас происходит на Дальнем Востоке, в Алтайском крае?

Нет, конечно, они ничего не знают и не хотят знать. Иностранцы – болваны полные по сравнению с великим русским народом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.