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  • Депутат Журова о Недомански: «Нам стыдно за определенные моменты истории, но это стереотипное отношение, подогретое русофобскими настроениями. Запад занимается такой пропагандой»
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Депутат Журова о Недомански: «Нам стыдно за определенные моменты истории, но это стереотипное отношение, подогретое русофобскими настроениями. Запад занимается такой пропагандой»

Светлана Журова оценила высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».

«Абсолютно стереотипное, мифическое высказывание по отношению к русским, еще подогретое русофобскими настроениями, особенно сейчас.

Запад давно занимается такой пропагандой, есть много исследований на этот счет.

Нам и самим стыдно за определенные моменты истории – за то же время репрессий, но это не значит, что нужно очернять всех – у нас много образованных и умных людей, я не знаю, с кем он сталкивался, что у него сложилось такое мнение.

Очевидно, что для него социалистический режим был неприемлемым, поэтому все понятно.

У нас же тоже многие, кто бежал, говорили про нацию в целом плохо, хотя потом ностальгировали по Родине», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoСветлана Журова
Вацлав Недомански
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