Владимир Крикунов: «Недомански сбежал в Канаду, перебежчик, а сейчас стал патриотом. Наш «примитивный» Овечкин скоро побьет рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет»

Владимир Крикунов оценил высказывание Вацлава Недомански.

Чемпиона мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов» .

«Если Чехия такая великая нация, а мы примитивные, чего же они тогда так отстали от России в хоккейном плане? Они только один раз были олимпийскими чемпионами.

Недомански сбежал в Канаду, он перебежчик, а сейчас вдруг патриотом стал.

Наш «примитивный» Овечкин скоро побьет рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет. У Чехии не будет такого великого хоккеиста, как Овечкин.

У чехов начались серьезные обострения – сначала Гашек, теперь Недомански. От бессилия кусают русских, победить же нас не могут», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.