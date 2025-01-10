Владимир Крикунов: «Недомански сбежал в Канаду, перебежчик, а сейчас стал патриотом. Наш «примитивный» Овечкин скоро побьет рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет»
Владимир Крикунов оценил высказывание Вацлава Недомански.
Чемпиона мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».
«Если Чехия такая великая нация, а мы примитивные, чего же они тогда так отстали от России в хоккейном плане? Они только один раз были олимпийскими чемпионами.
Недомански сбежал в Канаду, он перебежчик, а сейчас вдруг патриотом стал.
Наш «примитивный» Овечкин скоро побьет рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет. У Чехии не будет такого великого хоккеиста, как Овечкин.
У чехов начались серьезные обострения – сначала Гашек, теперь Недомански. От бессилия кусают русских, победить же нас не могут», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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