«Лед тронулся. Тардифу и ИИХФ надо одуматься и вспомнить, что спорт всегда был вне политики. Его нужно ловить на слове и начинать активное взаимодействие». Андрей Коваленко о возвращении России

Андрей Коваленко высказался о миролюбивых заявлениях главы ИИХФ Люка Тардифа.

Ранее президент Международной федерации хоккея сказал: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее , ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца».

Сборные России и Беларуси были отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

– Как восприняли последние интервью президента ИИХФ Люка Тардифа?

– Как говорили в классическом произведении, лед тронулся. Глава ИИХФ отодвинул байки про безопасность на второй план и наконец-то заговорил о том, что нашу страну надо возвращать в мировые хоккейные соревнования.

Целиком и полностью поддерживаю! В хоккее от этого нелепого занавеса страдают все болельщики и хоккеисты. Тардифу и всем его единомышленникам надо одуматься и вспомнить, что спорт всегда был вне политики.

Кстати, в некоторых видах спорта об этом уже вспомнили – например, в плавании. Так почему ИИХФ в стороне?

– Мы можем как-то ускорить свое возвращение в мировой хоккей и в частности в ИИХФ?

– На мой взгляд, Тардифа нужно, как говорится, ловить на слове, начинать с ним активно взаимодействовать. Находить компромисс – где-то идти на уступки, где-то, наоборот, проявлять жесткость.

– Где и в чем?

– Судя по последнему интервью Тардифа, он уперся в «дело Федотова», и для ИИХФ является принципиальной дисквалификация, в свое время наложенная на вратаря и его клуб – тогда им был ЦСКА.

Считаю, что в этом вопросе можно найти общий язык с Тардифом, тем более что Федотов уже выступает в «Филадельфии», контракт с которой ИИХФ как раз и признавала, – сказал олимпийский чемпион и бывший депутат Госдумы.