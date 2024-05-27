Михайлов о бане России: «Решили оттоптаться на нас в спорте. Двойные стандарты – Федотову не разрешали играть в КХЛ, в НХЛ он спокойно выступает. Где логика?»
Борис Михайлов высказался об отстранении России от международного хоккея.
Сборная России пропустила третий чемпионат мира подряд. В последний раз команда принимала участие в мировом первенстве в 2021 году.
– Ваш прогноз: когда нас вернут на мировую арену?
– Самый сложный вопрос. Мы считаем, что мы правы, у них – другое мнение. Решили оттоптаться на нас в спорте.
Сейчас вокруг – двойные стандарты. Тому же вратарю Федотову ИИХФ не разрешает играть в КХЛ, но в НХЛ он спокойно выступает. Где логика?
А когда нет логики, то нет смысла давать какие-то прогнозы, – сказал двукратный олимпийский чемпион.