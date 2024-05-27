Михайлов о бане России: «Решили оттоптаться на нас в спорте. Двойные стандарты – Федотову не разрешали играть в КХЛ, в НХЛ он спокойно выступает. Где логика?»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Филадельфия НХЛ Борис Михайлов КХЛ ЧМ по хоккею Политика Иван Федотов Хоккей

Борис Михайлов высказался об отстранении России от международного хоккея.

Сборная России пропустила третий чемпионат мира подряд. В последний раз команда принимала участие в мировом первенстве в 2021 году. 

– Ваш прогноз: когда нас вернут на мировую арену?

– Самый сложный вопрос. Мы считаем, что мы правы, у них – другое мнение. Решили оттоптаться на нас в спорте.

Сейчас вокруг – двойные стандарты. Тому же вратарю Федотову ИИХФ не разрешает играть в КХЛ, но в НХЛ он спокойно выступает. Где логика?

А когда нет логики, то нет смысла давать какие-то прогнозы, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

5 комментариев
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Живите как люди, вот и вся логика
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Он подписал контракт с НХЛ. В этом логика.
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Такое чувство как будто питекантроп из пещеры вылез
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Он вообще понимает, какие организации где состоят, не состоят, какие договоры между ними и вообще хоть что-то? А как Кузя играл в НХЛ, когда был в бане? Почему у нас играет Гальченюк и Буше, когда в НХЛ у них проблемы? Может быть, он и на сигналы светофора не обращает внимания, т к "а почему вон те едут, а я стоять должен?"
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