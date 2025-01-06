Глава ИИХФ: «Хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее, ее не хватает на всех турнирах. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца»

Президент ИИХФ оценил вероятность возвращения России на международные турниры.

«Мы должны открыть дверь как можно скорее. Будет интересно посмотреть, что произойдет в ближайшие два месяца.

Мы хотим, чтобы они [Россия и Беларусь] вернулись как можно скорее. России не хватает на всех турнирах. Но если позволить ей вернуться слишком рано, это не будет хорошо», — сказал Люк Тардиф Yahoo.